10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gıdada KDV %1’e düşürülsün

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2020
GIDADA KDV %1’E DÜŞÜRÜLSÜN

Genel Başkanı , üreticinin, tüketicinin ve esnafın rahatlaması için temel gıda ürünlerindeki () oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesini istedi. P

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üreticinin, tüketicinin ve esnafın rahatlaması için temel gıda ürünlerindeki () oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesini istedi. Palandöken, böylelikle maliyetlerin azalacağını, başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşların alım gücünün yükseleceğini kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN