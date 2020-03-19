19 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş korona kararı! Ertelendi...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
ABONE OL
MERKEZ'DEN FLAŞ KORONA KARARI! ERTELENDİ...

Son dakika haberine göre Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu corona virüs salgını nedeniyle ertelendi. 'den yapılan açıklamada, "COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının hangi tarihe ertelendiği konusunda bilgi verilmedi.

Son dakika: Türkiye Bankalar Birliği'den flaş tavsiye kararı! SON DAKİKA: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ'DEN FLAŞ TAVSİYE KARARI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA