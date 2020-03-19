Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den koronavirüse karşı öneriler...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasını en aza indirmek ve vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak işlemleri hayata geçirmek için ilgili bütün firmalarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde doğal gaz işlemleri için Alo 187, elektrik işlemleri için Alo 186 hattının aranılarak arıza ihbarı, talep, öneri ve şikayetlerin iletilebildiğini ve diğer işlemler için destek alınabildiğini belirtti.
Vatandaşların genel aydınlatma hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi için "TEDAŞ Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması" üzerinden arıza ihbarı bırakabildiğini anımsatan Dönmez, fatura ödeme işlemlerinin de ilgili dağıtım veya tedarik firmalarının resmi internet sayfaları üzerinden, belirtilen anlaşmalı bankalardan veya mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılabildiğini ifade etti.
Dönmez, fatura sorgulama ve aboneliklerle ilgili sözleşme veya fesih işlemlerinin tamamının e-devlet üzerinden kullanıma açık olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bu dönemde Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı tedbirlere uyarak mümkün olduğunca vatandaşlarımızın kendilerini kalabalık ortamlardan izole etmesi, salgının kontrol altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır. Salgının daha da yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak işlemleri hayata geçirmek için ilgili bütün firmalarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."
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