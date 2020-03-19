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Son dakika: Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için ihaleye çıkıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU PROJESİ İÇİN İHALEYE ÇIKILDI

Son dakika haberi... Aydın-Denizli , yap-işlet-devret () modeliyle ihlale edilecek. Karayolları Genel Müdürlüğünün projeye ilişkin ihale ilanı 'de yayımlandı.

Aydın-Denizli , yap-işlet-devret () modeliyle ihlale edilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğünün projeye ilişkin ihale ilanı 'de yayımlandı.

Buna göre, geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale 12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak ihale sonrasında proje YİD modeliyle hayata geçirilecek.

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