Son dakika: Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için ihaleye çıkıldı
Son dakika haberi... Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihlale edilecek. Karayolları Genel Müdürlüğünün projeye ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihlale edilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğünün projeye ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale 12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak ihale sonrasında proje YİD modeliyle hayata geçirilecek.
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