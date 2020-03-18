İş dünyasında corona virüs teyakkuzu!
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. OSB, banka ve perakende şirketleri çalışanlarını virüsten korumak için teyakkuza geçti. Kimi fabrikalar işe girişte çalışanın ateşini ölçüyor, kimi parmak izi uygulamasını kaldırdı. BMD ise “mağazaları kapatın” çağrısı yaptı.
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle iş dünyası çalışanlarının yanı sıra halk sağlığını korumak için teyakkuza geçti. İşletmelerde hijyen önlemleri en üst safhaya çıkarılırken, ülke genelinde Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına harfiyen dikkat ediliyor. Reel sektörün belkemiği konumundaki Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) koronavirüs salgını nedeniyle önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Binlerce kişinin istihdam edildiği OSB'ler salgın için gerekli dezenfekte işlemlerinin yanı sıra işyeri hekimleri kanalıyla sık sık bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Üretimin yanı sıra hayati önem taşıyan perakende ve bankacılık sektörü de alarma geçti. Önlemlerden taviz verilmiyor.
PARMAK İZİ YERİNE ATEŞ ÖLÇÜLÜYOR
Yüzlerce işyerinin bulunduğu ve on binlerce çalışanın kümelendiği OSB'ler tüm ortak alanları dezenfekte ederken, çalışanlara yönelik önlemleri de artırdı. Birçok fabrikanın işe girişlerde çalışanlarının ateşini ölçmeye başladığını söyleyen Dilovası Makine İhtisas OSB Bölge Müdürü Yaşar Yalamanoğlu, şu bilgileri verdi: "Önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını korumak. Bu amaçla önlemlerimizi artırdık. Sonuçta burada devam eden bir üretim süreci var. Bir yandan bunu sağlamaya çalışırken bir yandan da çalışanların sağlığını korumak durumundayız. Bu kapsamda örneğin birçok fabrika girişte ateş ölçümü yapıyor. Hasta olanlar üretime dahil edilmeyerek hastanelere yönlendiriyor. Ayrıca virüs kaygısı nedeniyle parmak izi uygulamasına da son verdik."
MAVİ YAKALILAR GÜNDEMDE
Türkıye'nin en büyük OSB'lerinden olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Vahit Yıldırım, fabrikaların dezenfekte edildiğini söyledi. Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Ofisi çalışanlarına evden çalışma imkanı getirilmesinin önemine dikkat çeken Yıldırım, asıl önemli noktanın mavi yakalılar için getirilecek çözüm olduğunu anlattı. Mavi yakalıların çalışma düzenini belirlemenin işverenler için sıkıntı yarattığını söyleyen Yıldırım, "Çalışanın mağdur olmaması için izinlerin ücretli olması lazım. Ancak üretimi düşen ve siparişleri azalan işverenin bunu karşılaması çok zor" diye konuştu.
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