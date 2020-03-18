Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Çanakkale Deniz Zaferi için videolu mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter hesabından videolu bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak mesajında, “Türk milletinin canını, kanını, bütün varını verse de ebedi yurdu Anadolu’dan ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin en parlak hakikati olan Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır.” ifadelerini kullandı.