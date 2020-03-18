18 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
18.03.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Çanakkale Deniz Zaferi için videolu mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter hesabından videolu bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak mesajında, “Türk milletinin canını, kanını, bütün varını verse de ebedi yurdu Anadolu’dan ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin en parlak hakikati olan Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır.” ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MSB'den Çanakkale Zaferi için videolu mesaj
MSB'den Çanakkale Zaferi için videolu mesaj
Yekta Saraç'tan üniversiteler için 'uzaktan eğitim' açıklaması
Yekta Saraç'tan üniversiteler için 'uzaktan eğitim' açıklaması
18 Mart Çanakkale büyük zaferinin 105.yılı
18 Mart Çanakkale büyük zaferinin 105.yılı
Bakan Albayrak'tan Çanakkale Zaferi mesajı
Bakan Albayrak'tan Çanakkale Zaferi mesajı
9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönüşler tamamlandı
9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönüşler tamamlandı
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Süleyman Soylu'dan karantinadan kaçırıldığı iddia edilen yolcu hakkında açıklama
Süleyman Soylu'dan karantinadan kaçırıldığı iddia edilen yolcu hakkında açıklama
HDP'li vekil karantinaya uymadı
HDP'li vekil karantinaya uymadı
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son rakam ürküttü
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son rakam ürküttü
İtalya'daki Türk doktor gençleri uyardı!
İtalya'daki Türk doktor gençleri uyardı!
Liderler koronavirüsü konuştu!
Liderler koronavirüsü konuştu!
OHAL ilanı söylentisi gerçek değil
"OHAL ilanı söylentisi gerçek değil"
Daha Fazla Video Göster