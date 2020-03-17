17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Benzine 3. büyük indirim! 25 kuruş daha indirim yapılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
ABONE OL
SÜRÜCÜLER DİKKAT! BENZİNE 3. BÜYÜK İNDİRİM

Gelen son dakika haberine göre; Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen fiyatları nedeniyle indirim geliyor. 25 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen fiyatları nedeniyle indirim geliyor. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. İndirim tutarı ise 25 kuruş oldu.

İNDİRİME GİDİLDİ

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıt ürünlerinden benzine indirim olarak yansıyor. Yakın zamanda sürekli indirime giren bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş daha ucuzlayacak.

Benzine üçüncü indirim |Video BENZİNE ÜÇÜNCÜ İNDİRİM |VİDEO

5.29'A GERİLEYECEK

'da 5.54 liradan satılan benzin yeni indirimle birlikte 5.29 liraya gerileyecek. İndirimin ardından Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. İzmir'de 5.70 liradan 5,45 liraya düşecek.

GÖRE KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER GÖSTEREBİLİYOR

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Benzin ve motorine büyük indirim SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ! BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM
Son dakika: Benzine ikinci büyük indirim geliyor SON DAKİKA: BENZİNE İKİNCİ BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA