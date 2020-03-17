Benzine 3. büyük indirim! 25 kuruş daha indirim yapılacak

Gelen son dakika haberine göre; Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. 25 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. İndirim tutarı ise 25 kuruş oldu.

İNDİRİME GİDİLDİ

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıt ürünlerinden benzine indirim olarak yansıyor. Yakın zamanda sürekli indirime giren benzin bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş daha ucuzlayacak.

5.29'A GERİLEYECEK

İstanbul'da 5.54 liradan satılan benzin yeni indirimle birlikte 5.29 liraya gerileyecek. İndirimin ardından Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. İzmir'de 5.70 liradan 5,45 liraya düşecek.

GÖRE KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER GÖSTEREBİLİYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.