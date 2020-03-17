Sebze meyvede 'seç-al' yasaklansın talebi!
Koronavirüs tehlikesi nedeniyle hükümet tarafından ortaya konulan önlemler sonrası esnaftan önemli bir talep daha geldi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Toptancı Hal esnafından Cüneyt Doğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çağrıda bulunarak, tüm sebze ve meyve satışlarında tezgahtarların steril eldiven kullanmasının sağlanması ve vatandaşa 'seç-al' şeklindeki satışın yasaklanmasını istedi.
Cüneyt Doğan, semt pazarları, market, manavlarda sebze ve meyve satışında Türk halkının genellikle ürünleri eliyle kontrol edip beğenmediğini geri bırakarak satın aldığını söyledi.
Doğan, "Halkımız sebze ve meyveyi seçerek almayı seviyor. Malum şu anda tüm dünyada etkili ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını var. Bu virüsün temas yoluyla bulaştığı söyleniyor. Dolayısıyla tüm market, manav ve pazarlarda sebze ve meyvelerin seç-al yöntemiyle alınması yasaklanmalı" dedi.
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