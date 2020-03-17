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Sebze meyvede 'seç-al' yasaklansın talebi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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ESNAFTAN KORONA TALEBİ! YASAK GELSİN

 tehlikesi nedeniyle hükümet tarafından ortaya konulan önlemler sonrası esnaftan önemli bir talep daha geldi. Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Toptancı Hal esnafından , ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çağrıda bulunarak, tüm sebze ve meyve satışlarında tezgahtarların steril eldiven kullanmasının sağlanması ve vatandaşa 'seç-al' şeklindeki satışın yasaklanmasını istedi.

, semt pazarları, market, manavlarda sebze ve meyve satışında Türk halkının genellikle ürünleri eliyle kontrol edip beğenmediğini geri bırakarak satın aldığını söyledi.



Doğan, "Halkımız sebze ve meyveyi seçerek almayı seviyor. Malum şu anda tüm dünyada etkili ve ülkemizde de görülen salgını var. Bu virüsün temas yoluyla bulaştığı söyleniyor. Dolayısıyla tüm market, manav ve pazarlarda sebze ve meyvelerin seç-al yöntemiyle alınması yasaklanmalı" dedi.

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