Koronavirüsün (Corona virüs) dünya ekonomisine maliyeti ne kadar olacak?

Asya Kalkma Bankası, yeni tip koronavirüs (corona virüs - Covid-19)) salgınının, sona erme süresine bağlı olarak, dünya ekonomisi üzerindeki maliyetine ilişkin 3 farklı senaryo belirledi.

Asya Kalkma Bankası, yeni tip koronavirüs salgınının, sona erme süresine bağlı olarak, dünya ekonomisi üzerindeki maliyetine ilişkin 3 farklı senaryo belirledi

Salgının, 2 ay sürmesi öngörülen en iyi senaryoya göre dünya ekonomisine maliyetinin 76 milyar dolar, 3 ay sürmesi halinde 155 milyar dolar, 6 ay sürmesi halinde ise 346,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Küresel GSYH, en iyi senaryoya göre yüzde 0,08, en kötü senaryoya göre de yüzde 0,40 azalacak.

Her 3 senaryoda da Çin'in maliyeti, oluşacak küresel maliyetin 3'te 2'sine karşılık geliyor.

Çin'in turizm gelirlerinde 15-35 milyar dolar, gelişmekte olan Asya'nın geri kalanı için de 19-45 milyar dolar kayıp olması öngörülüyor.