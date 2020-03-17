Koronavirüsün (Corona virüs) dünya ekonomisine maliyeti ne kadar olacak?
Asya Kalkma Bankası, yeni tip koronavirüs (corona virüs - Covid-19)) salgınının, sona erme süresine bağlı olarak, dünya ekonomisi üzerindeki maliyetine ilişkin 3 farklı senaryo belirledi.
Asya Kalkma Bankası, yeni tip koronavirüs salgınının, sona erme süresine bağlı olarak, dünya ekonomisi üzerindeki maliyetine ilişkin 3 farklı senaryo belirledi
Salgının, 2 ay sürmesi öngörülen en iyi senaryoya göre dünya ekonomisine maliyetinin 76 milyar dolar, 3 ay sürmesi halinde 155 milyar dolar, 6 ay sürmesi halinde ise 346,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Küresel GSYH, en iyi senaryoya göre yüzde 0,08, en kötü senaryoya göre de yüzde 0,40 azalacak.
Her 3 senaryoda da Çin'in maliyeti, oluşacak küresel maliyetin 3'te 2'sine karşılık geliyor.
Çin'in turizm gelirlerinde 15-35 milyar dolar, gelişmekte olan Asya'nın geri kalanı için de 19-45 milyar dolar kayıp olması öngörülüyor.
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