17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Koronavirüsün (Corona virüs) dünya ekonomisine maliyeti ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.03.2020
ABONE OL
İŞTE KORONAVİRÜSÜN DÜNYA EKONOMİSİNE MALİYETİ!

, yeni tip (corona - )) salgınının, sona erme süresine bağlı olarak, dünya ekonomisi üzerindeki maliyetine ilişkin 3 farklı senaryo belirledi.

, yeni tip salgınının, sona erme süresine bağlı olarak, dünya ekonomisi üzerindeki maliyetine ilişkin 3 farklı senaryo belirledi

Salgının, 2 ay sürmesi öngörülen en iyi senaryoya göre dünya ekonomisine maliyetinin 76 milyar dolar, 3 ay sürmesi halinde 155 milyar dolar, 6 ay sürmesi halinde ise 346,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomide koronavirüs tedbirleri açıklaması SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN EKONOMİDE "KORONAVİRÜS" TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI

Küresel GSYH, en iyi senaryoya göre yüzde 0,08, en kötü senaryoya göre de yüzde 0,40 azalacak.

Her 3 senaryoda da 'in maliyeti, oluşacak küresel maliyetin 3'te 2'sine karşılık geliyor.

Çin'in turizm gelirlerinde 15-35 milyar dolar, gelişmekte olan Asya'nın geri kalanı için de 19-45 milyar dolar kayıp olması öngörülüyor.

Son dakika: Korona Danışma Hattı faaliyete geçti! Bu numarayı arayın SON DAKİKA: KORONA DANIŞMA HATTI FAALİYETE GEÇTİ! BU NUMARAYI ARAYIN
Yargıda korona önlemleri! Adalet Bakanı Gül tek tek açıkladı YARGIDA KORONA ÖNLEMLERİ! ADALET BAKANI GÜL TEK TEK AÇIKLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA