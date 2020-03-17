Corona virüs nedeniyle tatil iptali isteyene ya erteleme ya iade

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs nedeniyle tatilini ertelemek isteyen vatandaş ödediği ücreti tatile 1 ay kala kadar geri alabiliyor. Eğer tatil uçuş yasağı olan bir ülkedeyse tatile 1 gün kala dahi paranızı geri alabiliyorsunuz.

Corona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu olmadıkça seyahat yapılmaması yönündeki uyarılarıyla, vatandaş tatilini iptal etmek için harekete geçti. Biz de atılması gereken adımları araştırdık. Eğer tatilinizi acente üzerinden satın aldıysanız ödediğiniz ücreti tatilinize 30 gün kalana kadar kesintisiz iade alabiliyorsunuz. Uçuş yasağı olan ülkelerde ise '30 gün kaldı' acelesine gerek yok. Bu ülkelerde tatil satın aldıysanız tatile 1 gün kalsa dahi paranızı kesintisiz alabilirsiniz. Uçuş yasağı olmayan ülkelerde de birçok acente, müşterisini memnun etmek için erteleme öneriyor. Ertelemeyi kabul etmeyen müşterilerine de iadeyi gerçekleştirmesi gerekiyor.



ÖDEME 14 İŞ GÜNÜ İÇİNDE

Paket turlarda iade süresi 14 iş gününü kapsıyor. Ancak acenteler yoğunluk nedeniyle bu sürenin 1 ayı bulabildiğini belirtiyor. İadelerle ilgili en büyük sorun yurtiçi paketlerde yaşanıyor. Yurtiçi uçuşlar devam ettiği için havayolu şirketleri ve oteller acentelere iade yapmak istemiyor. Bu durumda acenteler de alamadığı iadeyi müşterilerine yapmakta zorlanıyor. Acenteler bu süreci daha çok tatili erteleme olarak çözüyor. Eğer tatilinizi direkt otelden satın aldıysanız burada otelin sizinle yaptığı sözleşme maddeleri öne çıkıyor. Ancak Türkiye'de birçok otel tatile 3 gün kala iptal yapabiliyor. Çünkü oteller genellikle oda satışlarına iptal sigortasını da ekliyor. İptal sigortasının olmadığı oteller ise daha çok müşterilerine tatilini erteleme yönünde teklifler sunuyor.







KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Hukuk Başdanışmanı Av. İlker Ünsever, birliğin 2 ay önce kriz masası kurduğunu belirterek, "Aynı zamanda tüketici şikayetleri birimi de oluşturduk. Bu sıkıntılı süreci çözmek için çok yoğun çalışıyoruz" dedi. Ünsever, "Kapadokya, GAP, Pamukkale gibi kültür turlarını iptal etmek isteyen müşteriler var. Ancak havayolu şirketleri buralara uçtuğu için acentelere iade yapmıyor. Benzer durum otellerle de yaşanıyor. Acente ise alamadığı parayı ödemekte zorlanıyor" dedi.



İPTAL İÇİN NELER YAPILMALI?

* Tatilinize 30 gün kala kesintisiz iade hakkınız bulunuyor.

* Uçuş yasağı olan ülkelerde tatilinize bir gün kalsa dahi iade yapılıyor.

* Acenteler yurtiçi turlarda 30 günden az olan tatil sürecinde erteleme önerisinde bulunuyor. Ancak iade isteyen müşterilerine eğer havayolu ve otel kesinti yaptıysa o kesintiden geriye kalanı iade ediyor.

* Otellerle yapılan sözleşme kapsamında iadeler gerçekleşiyor.

Eğer sözleşmede iptal sigortası bulunuyorsa tatile 3 gün kala kadar kesintisiz iade yapılabiliyor.

* İadeler kanunen 14 iş günü içinde yapılıyor.

Acenteler yoğunluk nedeniyle bunu 1 aya sarkıtabiliyor.



KIYI OTELLERİ NİSAN SONUNDA AÇILACAK

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, 2020'nin ilk üç ayında yurtdışından çok yoğun iptallerin geldiğini belirterek, "Havaların ısınmasıyla virüsün etkisini yitireceği inancı hakim. Mayıs sonrası için çok yoğun bir iptal talebi yok" dedi. Çorabatır, kıyılardaki bazı otellerin riski azaltmak için nisan sonunda açılacağını kaydetti.



HAZİRAN SONRASINA ERTELİYORLAR

Pronto Tour Başkanı Ali Onaran, turlarda talebin erteleme yönünde olduğunu söyledi. Tatilin daha çok haziran ve sonrasına ertelendiğini, yurtdışı satışların durduğunu, yurtiçinde ise bir panik havası olduğunu vurgulayan Onaran erteleme istemeyene parasını iade ettiklerini belirtti.



TALEP YURTİÇİNE DÖNÜYOR

Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan, nisandaki ara tatil rezervasyonlarında çok yüksek bir iptal talebi geldiğini belirterek, "Bu süreci yönetmek için kriz masası oluşturduk. Bazı müşterilerimiz tatilini öteledi bazıları iade istedi" dedi. Yurtdışı uçuşlarının kaldırılmasıyla talebin yurtiçine döndüğünü anlatan Erkan, "Özellikle mayıs sonrası için talep var" dedi.

Sabah