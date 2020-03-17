Corona virüs önlemi kapsamında evden çalışma devreye girdi!
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınına karşı hükümet önlemleri artırıyor. Evden çalışma resmi olarak devreye girdi. Nisan sonuna kadar teknopark şirketleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezi personeli evden çalışacak.
Hükümet corona virüsü salgınına karşı önlemleri artırıyor. corona virüsü salgınının etkili olduğu Almanya'da kısa çalışma ödeneği devreye alınırken, Türkiye de işgücü piyasasının daralmaması için yeni tedbirler almaya devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği de gözden geçiriliyor.
PERSONEL SAYISI AYLIK BİLDİRİLECEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortak kararına göre teknopark şirketleri, Ar-ge ve tasarım merkezlerinde uygulanan muafiyet ve teşviklerde evden çalışma imkânı getirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "İki aylık bu geçici uygulamayla şirketler, merkezlerde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır" denildi. Mevcut uygulamada bu birimlerin muafiyet, teşviklerden yararlanabilmesi için faaliyetlerini söz konusu alanlarda fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunluluğu bulunuyor.
Bu şirketler evinden çalışmalarına uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirecek. Böylece nisan sonuna kadar bu teşviklerden yararlanmaya devam edebilecekler. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgın riski nedeniyle üç bakanlık olarak ortak karar aldıklarını bu şekilde teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezi personelinin nisan sonuna kadar evden çalışabilmesinin önünün açıldığını söyledi.
BİLİŞİM FİRMALARI EVDEN ÇALIŞTIRIYOR
Dünyada yaşanan corona virüsü tehlikesi teknoloji şirketlerini doğrudan olumsuz etkilerken, birçok firma personeline evden çalışmalarına yönelik talimat verdi. Yazılım sektörünün dev ismi Microsoft corona virüsü nedeniyle evden çalışma sistemine geçiş yaparken San Francisco ve Seattle'da ofislerindeki çalışanlar evden çalışmaya başladı. Google uzaktan çalışmaları için çalışanlarını evlerine gönderme kararı alırken, Amazon da birçok şehirdeki çalışanlarına ofislere gelmeme çağrısı yapmıştı.
Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Altın fiyatları ne kadar?
- Bankalardan emeklilere koronavirüs uyarısı!
- ASELSAN'dan müthiş hamle! Çalışmalar başladı
- TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi
- Baro'dan avukatlara acil korona mesajı
- Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte son durum
- Fransa'dan Apple'a rekor ceza
- IMF virüs için 1 trilyon dolar ayırdı
- Altının kilogramı geriledi
- ABD borsalarında sert düşüş! İşlemler durduruldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? (VİDEO)
- Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?
- Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?
- Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?
- Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
- TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOK�� kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı
- İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?