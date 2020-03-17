Corona virüs önlemi kapsamında evden çalışma devreye girdi!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınına karşı hükümet önlemleri artırıyor. Evden çalışma resmi olarak devreye girdi. Nisan sonuna kadar teknopark şirketleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezi personeli evden çalışacak.

Hükümet corona virüsü salgınına karşı önlemleri artırıyor. corona virüsü salgınının etkili olduğu Almanya'da kısa çalışma ödeneği devreye alınırken, Türkiye de işgücü piyasasının daralmaması için yeni tedbirler almaya devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği de gözden geçiriliyor.



PERSONEL SAYISI AYLIK BİLDİRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortak kararına göre teknopark şirketleri, Ar-ge ve tasarım merkezlerinde uygulanan muafiyet ve teşviklerde evden çalışma imkânı getirildi.







Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "İki aylık bu geçici uygulamayla şirketler, merkezlerde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır" denildi. Mevcut uygulamada bu birimlerin muafiyet, teşviklerden yararlanabilmesi için faaliyetlerini söz konusu alanlarda fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunluluğu bulunuyor.

Bu şirketler evinden çalışmalarına uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirecek. Böylece nisan sonuna kadar bu teşviklerden yararlanmaya devam edebilecekler. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgın riski nedeniyle üç bakanlık olarak ortak karar aldıklarını bu şekilde teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezi personelinin nisan sonuna kadar evden çalışabilmesinin önünün açıldığını söyledi.



BİLİŞİM FİRMALARI EVDEN ÇALIŞTIRIYOR

Dünyada yaşanan corona virüsü tehlikesi teknoloji şirketlerini doğrudan olumsuz etkilerken, birçok firma personeline evden çalışmalarına yönelik talimat verdi. Yazılım sektörünün dev ismi Microsoft corona virüsü nedeniyle evden çalışma sistemine geçiş yaparken San Francisco ve Seattle'da ofislerindeki çalışanlar evden çalışmaya başladı. Google uzaktan çalışmaları için çalışanlarını evlerine gönderme kararı alırken, Amazon da birçok şehirdeki çalışanlarına ofislere gelmeme çağrısı yapmıştı.

Sabah