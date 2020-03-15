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Son dakika: Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan "Ankara-Samsun YHT projesi" için flaş açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.03.2020
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ANKARA-SAMSUN HIZLI TREN PROJESİ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet yaptığı açıklamada 'dan 'a projesinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "Yıl sonuna kadar yapım çalışmaları için ihale hazırlıklarına başlıyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet , 'daki ziyaret ve incelemelerinin ardından kentteki bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Çorum'un her alanda geliştiğini ifade eden Turhan, Bakanlık olarak bu gelişmeye paralel kentteki ulaşımla ilgili yatırımları yerinde incelediklerini söyledi.

Turhan, kentin en büyük beklentilerinden biri olan hızlı tren konusundaki gelişmelere değinerek, şöyle konuştu:

"Çorum'umuz, bekliyor. 'dan 'a hızlı tren projesinde son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Yıl sonuna kadar projenin tamamlanıp yapım çalışmaları için ihale hazırlıklarına başlıyoruz. Yıl sonunda projenin tamamlanmasıyla birlikte inşallah Delice-Çorum-Samsun arasının ihalesini de yapıp çalışmalara başlayacağız."

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