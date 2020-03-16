Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi
Son dakika haberine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart'tan itibaren %8'den %6'ya indirdi.SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart'tan itibaren %8'den %6'ya indirdi.
20 MART'TAN İTİBAREN UYGULANACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını düşürme kararı aldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre yeni zorunlu karşılık faiz oranları (Nema Oranı) 20 Mart'tan itibaren uygulanacak.
Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 04.10.2019-19.03.2020 arasında yüzde 8.00 olarak uygulanan faiz oranı 20 Mart'tan itibaren yüzde 6.00'ya çekilecek.
Ayrıca 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 8, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- 2020'de emekliye zam-promosyon-ikramiye ne zaman ödenecek?
- "Ankara-Samsun hızlı tren projesi" için flaş açıklama
- Bakan Dönmez müjdeyi verdi!
- Bankalar kesenin ağzını açtı! İşte promosyon ücretleri...
- Bakan açıkladı! Zorunlu hale getiriyoruz
- iPhone 25 dolar nasıl alınır?
- İŞKUR'dan corona virüsü önlemi!
- Ziraat Bankası promosyonu ne zaman yatacak?
- Bakan Berat Albayrak'tan koronavirüs desteği
- FED faizi sıfıra indirdi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...