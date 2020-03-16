CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na corona virüs tepkisi: 'Kariyeremi bitirdim' deyip...
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan sonrasında dünya genelinde 100'den fazla ülkeye sıçrayan koronavirüs (corona virüs), Türkiye'de de görüldü. Salgının ülkemize sıçramasının ardından yetkililer toplu yapılan etkinliklerin iptali dahil olmak üzere birçok tedbir alırken, CHP'nin Canan Kaftancıoğlu yönetimindeki İstanbul İl Başkanlığı uyarılara kulak asmayıp kongre düzenlemesi büyük tepki topladı. CHP’nin İstanbul Kadın Kolları başkan adayı Aysun Kılıçaslan Soku ise dünkü kongreye erteleme istedi. Kabul edilmeyince de adaylıktan çekildi.
Türkiye'de corona virüs tehlikesine karşı geniş katılımlı toplantılar bir bir iptal edilirken dün CHP İstanbul Kadın Kolları Kongresi yapıldı. Başkan adayı Aysun Kılıçaslan Soku da kongreye erteleme istedi. Ancak kabul edilmeyince adaylıktan çekildiğini kongreden bir gün önce, "15 Mart 2020 pazar günü, halen corona virüs açısından yüksek risk taşıyan bir tarihte gerçekleştirilecek olan 14. CHP İstanbul İl Kadın Kolu Kongresindeki başkan adaylığımdan kamu sağlığı adına, önce insan önce sağlık diyerek çekildiğimi saygıyla duyururum. Benim başkanlık adaylığım, örgütümüzden daha kıymetli değildir" diye duyurdu. Hürriyet'in haberine göre Aysun Kılıçaslan Soku'nun adaylıktan çekilmesi üzerine CHP İstanbul Kadın Kolları'nın şimdiki başkanı Yeşim Ağırman Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye tek aday olarak katıldı.
KARİYERİMİ BİTİRDİM
Doktor olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kongreyi iptal etmemesine tepki yağarken Aysun Kılıçaslan Soku, adaylıktan çekilmesinin ardından şöyle konuştu: "39 ilçeden gelecek kadın delegelerimizle böyle bir toplantının yapılmasının risk olduğunu düşündüm. Ben çekilmeseydim, salonda 310 kadın delege, 2 kadın aday ve 1 il başkanı ile sandık ve kapı görevlileri olacaktı. Ayrıca koridorda ve salonun önünde bekleyecek arkadaşlar vardı. 2 adaylı bir seçimde, nereden bakarsanız 400 kişilik kalabalık olacaktı. Yani ailelerimizin, evlatlarımızın sağlığının korunması için birinin fedakarlık yapması gerekiyordu. Ben olmadığım için ne kadar az sayıda kişi katılırsa, o kadar az tehlike olur diye düşündüm. Kendi siyasi kariyerimi geriye atıp, oraya gidecek kadınlarımızın, annelerimizin, evlatlarımızın sağlığını ön plana aldım. Belki siyasi kariyerimi bitirdim ama yine olsa bu kararı verirdim."
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
CHP'li isimlerin bu vurdumduymazlığına sosyal medyadaki birçok kullanıcıdan tepki yağdı. Vatandaşlar CHP'nin kurumsal hesaplarından yapılan "el sıkışmıyoruz, sarılmıyoruz" uyarılarına kendilerinin uymadığına dikkat çekerek tepki gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- TOKİ kura çekilişleri iptal mi?
- Hamile çalışana müjde!
- Bakan Dönmez müjdeyi verdi!
- Bakan Albayrak'tan "koronavirüs" tedbirleri açıklaması
- Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi
- Bakan açıkladı! Zorunlu hale getiriyoruz
- TÜİK 9 bilişim personeli alacak
- "Ankara-Samsun hızlı tren projesi" için flaş açıklama
- FED'in kararı sonrası petrol fiyatları çakıldı
- FED faizi sıfıra indirdi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...