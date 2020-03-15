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Son dakika: Bakan Dönmez müjdeyi verdi! 'Kanuni' Türkiye'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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BAKAN DÖNMEZ MÜJDEYİ VERDİ!

Son dakika haberi... ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ''3. sondaj gemimiz Kanuni 'de, milletimize hayırlı,uğurlu olsun'' açıklamasında bulundu.

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen ve 'nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan '3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde 3. sondaj gemisinin müjdesini vermişti.

Bakan Dönmez, "Kanuni" adını verdikleri üçüncü sondaj gemisinin bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştığını belirterek, "35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkış yasak olacak. Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için üçüncü sondaj gemisinin 31 Ocak'ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildiğini hatırlattı.

"Kanuni" adı verilen geminin seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemlerinin Birleşik Krallık'ta tamamlandıktan sonra Türkiye'ye doğru yola çıktığını ifade eden Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"18 günlük seyrinin ardından 13 Mart'ta Doğu Akdeniz'deki kara sularımıza giriş yapan gemimiz, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı. 35 TPAO personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkış yasak olacak. Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek. Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak. Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak."

başlayacak."

Bakan Dönmez'den 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesinde açıklamalar! |Video BAKAN DÖNMEZ'DEN "3. TÜRKİYE ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR ZİRVESİ"NDE AÇIKLAMALAR! |VİDEO

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