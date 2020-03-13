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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından sanayi üretimi açıklaması: Politikalar olumlu sonuçlar veriyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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HAZİNE'DEN SANAYİ ÜRETİMİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığından bugün açıklanan sanayi üretim verilerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, "Sanayimizde çarkların daha güçlü çalışmasını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz politikalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından bugün açıklanan sanayi üretim verilerine ilişkin açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından sanayi üretimi açıklaması | Video HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN SANAYİ ÜRETİMİ AÇIKLAMASI | VİDEO

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Sanayimizde çarkların daha güçlü çalışmasını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz politikalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Sanayi üretim endeksi bu çabaların bir sonucu olarak ocak ayında yıllık %7,9 artış gösterdi. Artış tüm alt sektörlere yansıdı." dedi.

BAKAN VARANK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

Kovid-19 salgınının küresel etkilerinin tam olarak ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretiminin yıllık yüzde 7,9'luk artışla pozitif trendini sürdürdüğünün altını çizen Varank, "Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar bu performansta etkili oldu. Sektörel gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyoruz. Üretim cephesinde kalıcı bir toparlanma için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile bugün kolonya ve dezenfektan üretimini artıracak stratejik bir adım attıklarını belirtti. Üretim artışıyla hem ithalatın hem de fiyat spekülasyonunun önüne geçeceklerini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Dünyanın üretim üslerinden biri, temizlik-hijyen ürünlerinde global tedarikçiyiz. Sağlıkta güçlü fiziki ve beşeri altyapımız var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hızlı karar alıp koordine olabiliyoruz. Kovid-19'a karşı bireysel tedbiri lütfen ihmal etmeyin ve ülkenize güvenin."

Son dakika: Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,9 arttı SANAYİ ÜRETİMİ OCAKTA YILLIK BAZDA YÜZDE 7,9 ARTTI

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