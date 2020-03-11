11 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: İngiltere Merkez Bankasından koronavirüs indirimi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.03.2020
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İNGİLTERE'DEN ÖNEMLİ FAİZ KARARI!

Son dakika haberine göre 'nın ardından Bankası da koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için indirimine gitti.

İngiltere () koronavirüs salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 0.25'e indirdi.

BOE küçük ölçekli işletmeler için uzun vadeli kaynak sağlayacağını da açıkladı.

3 Mart'ta Merkez Bankası (),18 Mart'ta yapılacak toplantıyı beklemeden politika faizini 50 baz puan indirmişti. Fed, indirime gerekçe olarak ekonomik aktivitenin koronavirüs nedeniyle risk altında olmasını göstermişti

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