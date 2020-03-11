Son dakika: İngiltere Merkez Bankasından koronavirüs indirimi
Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası'nın ardından İngiltere Merkez Bankası da koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için faiz indirimine gitti.
İngiltere Merkez Bankası (BOE) koronavirüs salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 0.25'e indirdi.
BOE küçük ölçekli işletmeler için uzun vadeli kaynak sağlayacağını da açıkladı.
3 Mart'ta ABD Merkez Bankası (Fed),18 Mart'ta yapılacak toplantıyı beklemeden politika faizini 50 baz puan indirmişti. Fed, indirime gerekçe olarak ekonomik aktivitenin koronavirüs nedeniyle risk altında olmasını göstermişti
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