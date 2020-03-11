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Son dakika: Yerli Otomobil fabrikası tanıtımı ertelendi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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YERLİ OTOMOBİL FABRİKASI TANITIMI ERTELENDİ

Son dakika haberine göre 'in fabrikasının yapılacağı 'nın Gemlik ilçesindeki tanıtım ertelendi. Tanıtım tarihi ilerleyen günlerde belli olacak.

'nın Gemlik ilçesinde, "'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den () yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

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