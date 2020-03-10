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Saudi Aramco CEO'su Nasser açıkladı! Petrol savaşlarında yeni hamle

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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PETROL SAVAŞLARINDA YENİ HAMLE

görüşmelerinden anlaşmaya çıkmayınca fiyatları ve  adeta çakıldı. Amin H. Nasser, nisan ayında şirketin günlük üretimi 12.3 milyon varile ulaşacağını duyurdu.

+ görüşmelerinden mutabakat çıkmayınca hafta sonu ; üretimini günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını açıkladı. Petrol fiyatları ve adeta çakıldı, 'nın para birimi Ruble de hızla değer kaybetti.

KARŞILIKLI RESTLEŞME

Rus kamu petrol tekeli Rosneft, Suudi Arabistan'ın restine rest çekerek nisan ayında üretimi artırmayı planladıklarını belirtti.

12.3 MİLYON VARİLE ULAŞACAK

Bugün ise petrol savaşlarında Suudi Arabistan tarafından yeni bir hamle geldi. AFP'nin haberine göre 'su Nisan ayında maksimum kapasiteyle 300 bin varil/gün üzerinde petrol tedarik edeceklerini ve böylece şirketin günlük üretimi 12.3 milyon varile ulaşacağını duyurdu.

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