Saudi Aramco CEO'su Nasser açıkladı! Petrol savaşlarında yeni hamle
OPEC görüşmelerinden anlaşmaya çıkmayınca petrol fiyatları ve küresel piyasalar adeta çakıldı. Saudi Aramco CEO Amin H. Nasser, nisan ayında şirketin günlük üretimi 12.3 milyon varile ulaşacağını duyurdu.
OPEC+ görüşmelerinden mutabakat çıkmayınca hafta sonu Suudi Arabistan; petrol üretimini günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını açıkladı. Petrol fiyatları ve küresel piyasalar adeta çakıldı, Rusya'nın para birimi Ruble de hızla değer kaybetti.
KARŞILIKLI RESTLEŞME
Rus kamu petrol tekeli Rosneft, Suudi Arabistan'ın restine rest çekerek nisan ayında üretimi artırmayı planladıklarını belirtti.
12.3 MİLYON VARİLE ULAŞACAK
Bugün ise petrol savaşlarında Suudi Arabistan tarafından yeni bir hamle geldi. AFP'nin haberine göre Saudi Aramco CEO'su Nisan ayında maksimum kapasiteyle 300 bin varil/gün üzerinde petrol tedarik edeceklerini ve böylece şirketin günlük üretimi 12.3 milyon varile ulaşacağını duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Dolarda son durum
- Bakan açıkladı! TSE'ye yeni görev! Muayeneler...
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Sakarya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
- Borsa güne yükselişle başladı!
- "Bakan Albayrak bu yıla ilişkin hedefi tutturmaya odaklı"
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar?
- Petroldeki düşüş akaryakıta nasıl yansıyacak?
- İntibak yasası son durum nedir?
- Altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?