Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Antalya'da dünyaya örnek iki halk plajı müjdesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Antalya'ya iki halk plajı müjdesi verdi. Ersoy, "Şimdi en az iki tane daha halk plajı Antalya'da açacağız. Antalya Belek bölgesinde Belek ve Kadriye plajları açılacak. Bu plajlar çok daha modern ve çok büyük halk plajları olacak. Buna kıyı da müsait" dediKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Antalya'ya iki halk plajı müjdesi verdi. Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada "Şimdi en az iki tane daha halk plajı Antalya'da açacağız. Antalya Belek bölgesinde Belek ve Kadriye plajları açılacak. Bu plajlar çok daha modern ve çok büyük halk plajları olacak. Buna kıyı da müsait" şeklinde konuştu.
"DÜNYAYA ÖRNEK PLAJLAR OLACAK"
Ersoy, "Bunlar sadece plaj olma özelliğinin dışında sosyal aktivitelere uygun, engelli ve doğa dostu olması gibi birçok özelliği de olan ve oradaki esnafa yöresel ürünlerini satabileceği noktaların da olduğu plajlar. Sadece halk plajı değil mesire alanlarının da olduğu, sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek plajlar açmayı düşünüyoruz" dedi.
"DİZİ VE FİLM İHRACATI KONUSUNDA HOLLYWOOD'A YAKLAŞIRIZ"
Öte yandan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, dizi ve film ihracatı konusunda,"Zaten şu anda Türkiye, Amerika'dan sonra ikinci sırada yer alıyor ama arada biraz fark var. Amerikalıların toplam potansiyelleri çok daha yüksek ama o sektörde ikinci sırada olmak önemli. İnşallah biz de birkaç yıl içerisinde Hollywood'a yaklaşırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Altın fiyatları ne kadar?
- İşte en ucuz ikinci el arabalar
- Petrol fiyatlarında 30 yılın en sert düşüşü!
- Altın fiyatları ne olacak?
- Savunma sanayisine dev destek
- Savunma Anadolu'ya yayılıyor!
- Sıfır otomobil alacaklara sevindirici haber
- Bankalar yeni yıla rekor karla başladı
- Dul ve yetimlere promosyon var mı?
- Emekliye 355 TL intibak zammı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?
- Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır?
- Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D
- Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
- Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?
- Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları
- Yüzbinler bekliyor... 27. Dönem POMEM şartları nelerdir? 2020 POMEM başvurusu ne zaman başlayacak?
- Hercai 35. bölüm tek parça izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor!
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler (video)