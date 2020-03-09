Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Antalya'da dünyaya örnek iki halk plajı müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Antalya'ya iki halk plajı müjdesi verdi. Ersoy, "Şimdi en az iki tane daha halk plajı Antalya'da açacağız. Antalya Belek bölgesinde Belek ve Kadriye plajları açılacak. Bu plajlar çok daha modern ve çok büyük halk plajları olacak. Buna kıyı da müsait" dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'dan Antalya 'ya iki halk plajı müjdesi verdi. Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada "Şimdi en az iki tane daha halk plajı Antalya'da açacağız. Antalya Belek bölgesinde Belek ve Kadriye plajları açılacak. Bu plajlar çok daha modern ve çok büyük halk plajları olacak. Buna kıyı da müsait" şeklinde konuştu.

Ersoy, "Bunlar sadece plaj olma özelliğinin dışında sosyal aktivitelere uygun, engelli ve doğa dostu olması gibi birçok özelliği de olan ve oradaki esnafa yöresel ürünlerini satabileceği noktaların da olduğu plajlar. Sadece halk plajı değil mesire alanlarının da olduğu, sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek plajlar açmayı düşünüyoruz" dedi.



"DİZİ VE FİLM İHRACATI KONUSUNDA HOLLYWOOD'A YAKLAŞIRIZ"

Öte yandan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, dizi ve film ihracatı konusunda,"Zaten şu anda Türkiye, Amerika'dan sonra ikinci sırada yer alıyor ama arada biraz fark var. Amerikalıların toplam potansiyelleri çok daha yüksek ama o sektörde ikinci sırada olmak önemli. İnşallah biz de birkaç yıl içerisinde Hollywood'a yaklaşırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.