03 Mart 2020, Salı
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Son dakika: TÜBİTAK 6 personel alacak! TÜBİTAK işe alım şartları neler? İşte TÜBİTAK iş başvurusu sayfası...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
TÜBİTAK 6 PERSONEL ALACAK

Son dakika haberi... Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (), Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere 6 personel alacak. Peki, TÜBİTAK işe alım şartları neler? İşte TÜBİTAK iş başvurusu sayfası...

SON DAKİKA HABERİ: Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, SAGE'nin Ankara'daki merkezinde görev yapacak personelden 1'i memur, 2'si usta, 3'ü teknisyen kadrolarında görevlendirilecek.

Usta kadrosuna alımlar engelliler arasından gerçekleştirilecek.

Başvurular 6 Mart'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden ulaşılabilecek. İş başvuruları da bu kurumun sisteminden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilecek.

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