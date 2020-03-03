Son dakika: TÜBİTAK 6 personel alacak! TÜBİTAK işe alım şartları neler? İşte TÜBİTAK iş başvurusu sayfası...

Son dakika haberi... Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere 6 personel alacak. Peki, TÜBİTAK işe alım şartları neler? İşte TÜBİTAK iş başvurusu sayfası...

SON DAKİKA HABERİ: Kurumun Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK SAGE'nin Ankara'daki merkezinde görev yapacak personelden 1'i memur, 2'si usta, 3'ü teknisyen kadrolarında görevlendirilecek.

Usta kadrosuna alımlar engelliler arasından gerçekleştirilecek.

Başvurular 6 Mart'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden ulaşılabilecek. İş başvuruları da bu kurumun sisteminden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilecek.