Antalya turizminde üst üste rekor! 2 ayda yüzde 30 artış

Turizmde 2020 yılının ocak ayında tüm zamanların en yüksek dönemsel turist sayısına ulaşan Antalya, yeni bir rekora imza attı. Kente 2 ayda, yüzde 30 artışla 388 bin 994 turist geldi. Kış ayları turist sayısındaki artış, turizmin 12 aya yayılması hedefi kapsamında, geçen yıllarda mayıs-eylül arasına sıkışan yoğunluğun, nisan ve eylül aylarını da içine alarak 6 aydan 8 aya yükselmesine sebep oldu. İki aylık verilere göre, en çok turist Rusya'dan geldi. İngiltere, Polonya ve İsrail ilk beşte yer alıyor.

Antalya'da, 2020 yılının ocak- şubat ayları iki aylık toplam turist sayıları belli oldu. Ocak ayında 186 bin 225 turist sayısı ve yüzde 30.8'lik artışla, tüm yılların ocak ayı rekoru kırıldı. Şubat ayında ise Antalya'ya yüzde 30'luk artışla 202 bin 769 turist geldi. İki ayın toplam turist sayı da yüzde 30 artışla, 388 bin 994 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 299 bin 176 olan turist sayısına göre, 89 bin 818'lik artış gerçekleşti. Geçen yıl toplamda 15 milyon 644 bin 108 turist ağırlayan Antalya'da, bu yıl için de çift haneli büyüme bekleniyor.

ÖLÜ SEZON CANLANIYOR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve turizm sektörü temsilcilerinin çift haneli büyüme öngördüğü 2020 yılının ilk iki ayındaki yeni rekorlar ve ölü sezon olarak adlandırılan kış aylarındaki yükseliş, hem bu aylardaki canlılığı artırırken, hem de yıl geneliyle ilgili veriler açısından sektör tarafından sevinçle karşılandı.

YOĞUN SEZON 6 AYDAN 8 AYA ÇIKTI

Kış ayları turist sayısındaki artış, turizmin 12 aya yayılması hedefi kapsamında, geçen yıllarda mayıs-eylül arasına sıkışan yoğunluğun, nisan ve eylül aylarını da içine alarak 6 aydan 8 aya yükselmesine sebep oldu.

İLK SIRADA RUSLAR VAR

İki aylık verilere göre, en çok turist Rusya'dan geldi. Geçen yıl iki aylık dönemde 69 bine yakın Rus turist ağırlayan Antalya'da bu yıl ocak- şubat aylarındaki Rus turist sayısı yüzde 50'ye yakın artışla 103 bin 94'e yükseldi. Rusların toplam turist sayısındaki payı yüzde 31.4 oldu.

ALMANLARDA YÜZDE 35'LİK ARTIŞ

İkinci sırayı ise Almanya aldı. Almanya'dan geçen sene iki aylık dönemde 73 bin 539 olan turist sayısı, bu yıl yüzde 35.4 artışla 99 bin 625'e çıktı. Almanya'daki yükseliş de turizmcileri sevindirdi. Almanya'nın toplam turist sayısındaki payı da yüzde 30 olarak gerçekleşti.

İNGİLTERE, POLONYA VE İSRAİL İLK BEŞTE

Üçüncü sırada yer alan İngiltere'den geçen sene iki aylık dönemde 14 bin 352 olan sayı, bu yıl yüzde 18'lik artışla 16 bin 935'e çıktı. Dördüncü Polonya'dan 13 bin 101 kişi gelirken, yüzde 2'lik düşüş yaşandı. Beşinci İsrail'den yüzde 7'ye yakın artışla 12 bin 231 kişi geldi.

İLK 20'DEKİ DİĞER ÜLKELER

Antalya'nın ocak-şubat aylarında en çok turist ağırladığı ilk 20'ye giren diğer ülkeler ve değişim oranları şöyle:

Hollanda yüzde 21 artış, 8 bin 201. Ürdün yüzde 6.8 artış, 6 bin 126. İran yüzde 73 artış, 5 bin 928. Belçika yüzde 33.5 artış, 5 bin 149. Danimarka yüzde 1.6 artış, 4 bin 736. Avusturya yüzde 15 artış, 4 bin 134. Norveç yüzde 35 düşüş, 3 bin 809. Fransa yüzde 60 artış, 3 bin 532. İsviçre yüzde 15 artış, 3 bin 369. Kazakistan yüzde 48 artış, 3 bin 254. İsveç yüzde 15.6 artış, 2 bin 939. Irak yüzde 5 düşüş, 2 bin 364. Azerbaycan yüzde 16.5 artış, 2 bin 283. Finlandiya yüzde 58 artış, 2 bin 261. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüzde 14.6 artış, 2 bin 59.