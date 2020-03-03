Faiz kararı açıkladı dolar çakıldı
ABD Merkez Bankası fazi kararını açıkladı, dolar kuru çakıldı. Gelen 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından gün içerisinde 6,22'ye kadar çıkan dolar, 6,04'e kadar geriledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesinin ardından dolarda sert düşüş yaşandı. Fed'in faiz kararı öncesi 6,15 civarında seyreden dolar, kararın açıklanmasıyla 6,04 seviyesine geriledi.
DOLAR BİRDEN ÇAKILDI
Dün günü 6,16'dan tamamlayan dolar kuru, yeni güne 6,19 seviyesinden başladı. Gün içerisinde en yüksek 6,22 sınırına kadar yükselen dolar kuru, en düşük ise 6,13 seviyesine gerilemişti.
Fed'in faiz kararının hemen öncesinde 6,15'ten işlem gören kur, kararla birlikte resmen çakıldı. 11 kuruşluk düşüş yaşayan kur, 6,04 seviyesine geriledi.
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