03 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: 2020 Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.03.2020
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Son dakika haberine göre; şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu.

Son dakika haberine göre; şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN