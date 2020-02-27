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Son dakika: Yeni imar barışı olacak mı? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
YENİ İMAR BARIŞI OLACAK MI? BAKAN KURUM AÇIKLADI

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı , "yeni süreci olacak mı?" sorusuna açıklık getirdi. Kurum, "Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı , yaptığı açıklamada, "Gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

"YENİ İMAR BARIŞI ŞU AN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Kurum ayrıca "Her işte olduğu gibi bu süreci de hakkaniyet, eşitlik ve şeffaflık çerçevesinde yönetecek adımlar attık. Yeni bir süreci şu an için söz konusu değil" şeklinde konuştu.
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