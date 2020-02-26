Son dakika: Bakan Mustafa Varank: Teşvik tarihimizin rekorunu kırdık!
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var." açıklamasında bulundu. Ayrıca Varank "Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık" dedi.
Son dakika haberi... Ankara Sanayi Odası Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Varank "Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık" dedi.
Ayrıca Bakan Varank, "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'na başvurular 2 Mart'ta başlıyor." bilgisini paylaştı.
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