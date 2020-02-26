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Son dakika: Bakan Mustafa Varank: Teşvik tarihimizin rekorunu kırdık!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
BAKAN VARANK: TARİHİMİZİN REKORUNU KIRDIK!

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var." açıklamasında bulundu. Ayrıca Varank "Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık" dedi.

Son dakika haberi... Ankara Sanayi Odası Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Varank "Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık" dedi.

Ayrıca Bakan Varank, "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'na başvurular 2 Mart'ta başlıyor." bilgisini paylaştı.

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