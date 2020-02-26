Kredi kartı aidatları iade edilecek mi? Kredi kartı aidatları için önemli karar!
Kredi kartı aidatları, ekstra ücretleri, bankaların komisyon ve masraf türlerine ilişkin önemli bir karar geldi. Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Yasa'da çok kritik bir değişiklik yer aldı. Söz konusu değişiklik, bankaların kredi kullanımı ve kart hizmetlerinde müşterilerinden aldığı ekstra ücretleri kapsıyor. Peki, kredi kartı aidatları iade edilecek mi?
Kredi kartı aidatları iade edilecek mi? Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Yasa'da, bankaların masraf ve kesintilerine ilişkin önemli bir karar yer aldı. Tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerini belirlemeye ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda olan tüm yetkiler Merkez Bankası'na devredildi. Söz konusu ücretler ilgili bakanlığın görüşü alınarak tüketiciyi koruyacak şekilde düzenlenecek.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemler alarak ekonomik çıkarlarını koruyup, zararlarını tazmin etmek için yürürlükte olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesinde değişiklik yapıldı.
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