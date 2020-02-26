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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.02.2020
MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ ENFLASYON AÇIKLAMASI!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Şubat ayı toplantı özeti yayınlandı. Özette beklentilerinin olumlu görünümü koruduğu belirtilerek, "Jeopolitik belirsizlik kaynaklı riskler yakından izlenecek” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (), Şubat ayı para politikası toplantı özeti yayınlandı.

beklentilerindeki olumlu görünümün korunduğu belirtilen toplantı özetinde, "Jeopolitik belirsizlik kaynaklı riskler yakından izlenecek." dendi.

TCMB özetinde makro ihtiyati önlemlerin gözden geçirilebileceği belirtilirken kredi kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon etkilerinin izlendiği ifade edildi.

TCMB notunda "Tahsili gecikmiş alacakların kredi arzı üzerindeki olası etkileri izleniyor." belirtildi.

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