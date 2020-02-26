Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!
Giriş Tarihi: 26.02.2020
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Şubat ayı toplantı özeti yayınlandı. Özette enflasyon beklentilerinin olumlu görünümü koruduğu belirtilerek, "Jeopolitik belirsizlik kaynaklı riskler yakından izlenecek” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Şubat ayı para politikası toplantı özeti yayınlandı.
Enflasyon beklentilerindeki olumlu görünümün korunduğu belirtilen toplantı özetinde, "Jeopolitik belirsizlik kaynaklı riskler yakından izlenecek." dendi.
TCMB özetinde makro ihtiyati önlemlerin gözden geçirilebileceği belirtilirken kredi kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon etkilerinin izlendiği ifade edildi.
TCMB notunda "Tahsili gecikmiş alacakların kredi arzı üzerindeki olası etkileri izleniyor." belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Kredi kartı sahiplerine müjde!
- Bakan Varank: Tarihimizin rekorunu kırdık!
- Bankaların aldığı o ücretlere düzenleme geliyor!
- Türkiye Rusya'ya daha fazla domates ihraç edecek
- Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
- Binlerce kişiye erken emeklilik fırsatı!
- TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi!
- Her türlü saldırıya rağmen en iyisi Türkiye!
- Türkiye Avrupa'dan iyi!
- 588 güvenlik görevlisi alınacak! İŞKUR personel alımı ilanları...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü son durum nedir?
- Binlerce kişiye erken emeklilik fırsatı! Erken emeklilik şartları nelerdir?
- Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?
- BİM aktüel katalog 28 Şubat Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu Meizu M6 telefon sürprizi!
- TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi! – 2020 TOKİ Aliağa 750 konut çekiliş sonuçları açıklandı mı?
- Yasa dışı bahis cezası ne kadar? Yasa dışı bahis oynayana da ceza kesilecek!
- Kredi kartı aidatları iade edilecek mi? Kredi kartı aidatları için önemli karar!
- 588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 158. bölüm full izle
- Ayetli hadisli üç aylar mesajları sözleri! 2020 En güzel üç aylar karşılama mesajları (Resimli)
- 3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?