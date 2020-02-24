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Son dakika: 52 bin öğrenciye 450 milyonluk destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2020
52 BİN ÖĞRENCİYE 450 MİLYONLUK DESTEK

Son dakika haberine göre; Hükümet sanayi ve teknolojide ihtiyaç duyulan nitelikli elemanları yetiştirmek için gören öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Sanayi bölgelerinde 42'si özel toplam 77 meslek lisesinde eğitim göre 52 bin öğrenciye yaklaşık 450 milyon lira destek sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrenci başına 7 bin 420 liraya varan teşvik imkânı sunulduğunu söyledi. , "Ülkemizin sanayi ve teknoloji politikaları hedefleri doğrultusunda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla desteklerimizi sürdürüyoruz. Kalkınma ajansları aracılığıyla mevcut meslek liselerinin ve yüksek okullarının teknik altyapılarını iyileştirmeye yönelik projelere de 87.7 milyon lira destek sağlandı" diye konuştu.

MEB TARAFINDAN VERİLEN DESTEK 600 MİLYONU GEÇTİ
Bakan Varank, ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında içinde ve dışında açıklanan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrencilere desteğin bu yıl da devam ettiğini anımsattı. Bu kapsamda bugüne kadar öğrenciler için tarafından verilen destek 600 milyon lirayı geçti.

26 ALANDA ÜÇ TAKSİTLE ÖDENİYOR
Eğitim ve öğretim döneminde 26 alanda öğrenci başına yılda üç taksitle ödeme yapılıyor. OSB'ler dışındaki meslek ve teknik liselerde her bir öğrenciye verilecek destek tutarları 9'uncu sınıfta aynı, 10, 11 ve 12'inci sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı olarak belirleniyor. En çok destek verilen alanlar öğrenci başına 7 bin 420 lirayla yenilenebilir enerji teknolojileri oluşturdu.

Sabah

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