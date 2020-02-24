Son dakika: 52 bin öğrenciye 450 milyonluk destek
Son dakika haberine göre; Hükümet sanayi ve teknolojide ihtiyaç duyulan nitelikli elemanları yetiştirmek için mesleki eğitim gören öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Sanayi bölgelerinde 42'si özel toplam 77 meslek lisesinde eğitim göre 52 bin öğrenciye yaklaşık 450 milyon lira destek sağlanacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrenci başına 7 bin 420 liraya varan teşvik imkânı sunulduğunu söyledi. Bakan Varank, "Ülkemizin sanayi ve teknoloji politikaları hedefleri doğrultusunda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla desteklerimizi sürdürüyoruz. Kalkınma ajansları aracılığıyla mevcut meslek liselerinin ve yüksek okullarının teknik altyapılarını iyileştirmeye yönelik projelere de 87.7 milyon lira destek sağlandı" diye konuştu.
MEB TARAFINDAN VERİLEN DESTEK 600 MİLYONU GEÇTİ
Bakan Varank, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan mesleki eğitim işbirliği protokolü kapsamında OSB içinde ve dışında açıklanan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrencilere desteğin bu yıl da devam ettiğini anımsattı. Bu kapsamda bugüne kadar öğrenciler için MEB tarafından verilen destek 600 milyon lirayı geçti.
26 ALANDA ÜÇ TAKSİTLE ÖDENİYOR
Eğitim ve öğretim döneminde 26 alanda öğrenci başına yılda üç taksitle ödeme yapılıyor. OSB'ler dışındaki meslek ve teknik liselerde her bir öğrenciye verilecek destek tutarları 9'uncu sınıfta aynı, 10, 11 ve 12'inci sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı olarak belirleniyor. En çok destek verilen alanlar öğrenci başına 7 bin 420 lirayla yenilenebilir enerji teknolojileri oluşturdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere koruma
- Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu!
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan iki önemli ihale!
- İşte emekliye kazanç yolu
- SPK ve Borsa İstanbul tam kadro sahaya iniyor!
- Ticaret Bakanı Pekcan'dan İran açıklaması
- TOKİ’den kurasız ev müjdesi!
- Dev projede çalışmalar hızla sürüyor
- Bakan Pekcan: Bu uygulama ile iş dünyamızın...
- 2020 TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Galatasaray canlı anlatım izle! FB GS maçı CANLI | Video
- Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle! FB GS maçı canlı radyo yayını!
- Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz veren yabancı kanallar! FB GS şifresiz izleme yolları…
- TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?
- Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu! Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte bankaların emekli promosyon ücretleri…
- Manisa, İzmir deprem şiddeti kaç? AFAD Kandilli son depremler!
- 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir Karabağlar çekilişi ne zaman, saat kaçta?
- En son depremler: 23 Şubat Nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- 24 Şubat Van’da yarın okullar tatil mi? Van’da okullar tatil olacak mı?
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? 24 Şubat Elazığ’da yarın okullar tatil mi?
- Son dakika: Van deprem bilançosu artıyor! 7 kişi hayatını kaybetti! (AFAD Kandilli son depremler)
- Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?