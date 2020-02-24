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Son dakika: Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere koruma

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2020
SÖZLEŞMELİ VE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE KORUMA

Son dakika haberine göre; Hükümet sözleşmeli ve ücreti karşılığında görev yapan ücretli öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlere sağlık ve aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme hakkı verildiğini söyledi. Selçuk, ekonomik imkânlar kapsamında ücretli öğretmenlerin mali haklarına ilişkin de iyileşme sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

'de sayısı 1 milyon 100 bin civarında. Kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 7.7'si sözleşmeli olup, karşılığı görev yapan ücretli öğretmen sayısının da 80 bin civarında. Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yapacak.

özlü sınavları tamamlanan sözleşmeli öğretmenlerin atama sonuçları açıklanacak.

Atama tercihleri 9-13 'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

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