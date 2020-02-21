Enerjinin devleri 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde buluşacak
Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan ‘3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’ sektör devlerinin katılımıyla 24 Şubat’ta Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşecek.
Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, 24 Şubat 2020, Pazartesi Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşecek. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı Zirve'de enerji sektöründeki gelişmelere ve sektörün geleceği enerji sektörünün duayenleri tarafından masaya yatırılacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy'un özel konuk olarak yer alacağı 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcıları Alparslan Bayraktar ve Şeref Kalaycı, Utah Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu, İsviçre Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Matthias ve Prof. Dr. İskender Gökalp birer konuşma yapacak.
Türkiye'nin enerji liderlerini aynı platformda buluşturacak Zirve'de, 'Küresel Enerji Piyasasındaki Gelişmeler ve Türkiye'nin Stratejisi', 'Enerji Şirketlerinin Patronları Anlatıyor: Gelecek Nerede?', 'Yeni 10 Yılda Yenilenebilir Enerji' ve 'Türk Madenciliğinde Yeni 10 Yılın Tasarımı' oturumları gerçekleştirilecek.
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