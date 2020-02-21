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New York borsası düşüşle açıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.02.2020
NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE AÇILDI

borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Analistler, 'den yayılan koronavirüs salgınının endekslerin düşüşünde etkili olduğunu belirtiyor.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,44 azalışla 29.146,53 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 düşüşle 3.357,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 9.708,01 puandan işlem gördü.

Analistler, 'den yayılan koronavirüs salgınının küresel ekonomide yavaşlamaya neden olacağına ilişkin endişelerin, artan vaka sayısıyla tırmanışa geçtiğini ve endekslerin düşüşünde etkili olduğunu belirtiyor.

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