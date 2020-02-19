Sıfır otomobiller kapış kapış gidiyor!
"Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası"nın 31 Mart'a kadar uzatılmasıyla sıfır otomobil satışlarında adeta patlama yaşandı. Sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90 artarak 14 bin 373'ten 27 bin 273'e yükseldi
Sıfır otomobiller bayilere hiç gelmeden fabrikalarda henüz banttan inmeden satılıyor, araç alacaklara 2-3 ay sonrasına gün veriliyor. Yerli üretim araçların yanı sıra diğer markaların da kampanyalara devam etmesi satışların katlanmasını sağlıyor.
BAYİLERDE TEŞHİR İÇİN OTOMOBİL BULAMIYOR
Araç alacakların taleplerine yetişmekte güçlük çeken sektör temsilcileri, bayilerde teşhir için otomobil bulamıyor. Sektör temsilcileri, kampanyanın başlamasından itibaren Ekim-Aralık 2019 dönemini bir önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 25,5'lik artışla kapattı.Geçen yılın son 3 ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında 197 bin 751 satış rakamına ulaşan sektör, 2020'ye de iyi başladı. Sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90 artarak 14 bin 373'ten 27 bin 273'e yükseldi.
"FAİZLERİN DÜŞÜŞÜ CAN SUYU OLDU"
Bursa'da Citroen, Hyundai, Honda, Kia ve Mazda'nın satış ve servis hizmetini veren İnallar Otomotiv Satış Direktörü Özben Ağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün 2019'a kötü başladığını ancak son çeyrekte kamu bankalarının kredi kampanyalarının arz talep dengesini değiştirdiğini söyledi.
Ağır, 2019'un son çeyreğinde bayilerdeki stokların tamamen bittiğini hatta taleplere yetişilemediğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Sıfır otomobillere olan talep 2020'nin ilk iki ayında da devam ediyor. Şu an banttan inmeden aracı satıyoruz. Çok yüksek bir talep var. Özellikle yerli üretim olan Honda markasında teslimat için nisan ayına gün veriyoruz. Diğer markalarda da benzer durum var. Bu durum bizi sevindiriyor. 970 yetkili satıcının yaşaması için faizlerin düşüşü can suyu oldu. Müşterilerimizi sıraya yazıyoruz. Ciddi bir sıra yazma durumu var. Yetkili satıcılardan fabrikalara yoğun bir talep var ama üretim planlamasının değişmesi çok kısa vadede olmuyor. Fabrikalar da ellerinden geldiğince üretimlerini öne çekiyorlar ancak bu da yeterli gelmiyor."
"2020'Yİ GEÇEN YILIN YÜZDE 20-25 ÜZERİNDE KAPATIRIZ"
Toyota Plaza Akkoyunlu Satış Müdürü Ramazan Güleryüz de geçen yılın son 3 ayından itibaren sıfır araç satışlarındaki yoğunluğun sürdüğünü vurguladı.
Güleryüz, 2019'u beklentilerin üzerinde kapattıklarını ifade ederek, "Kredi kampanyaları 2020'nin ilk 3 ayında uzatıldı. Beklentimiz bunun devam etmesi. Satışlar oldukça iyi. Uzun süredir yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz. 2-3 aylık sıralar yazmaya başladık. Araçlar bayiye hiç gelmiyor. Daha fabrikada sac halindeyken satıyoruz." dedi.
Bayide teşhir için araç bulamadıklarını aktaran Güleryüz, kredi faizleri böyle devam ederse 2020'de satışların geçen yılın yüzde 20-25 üzerinde olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- "İthalatta gözetim uygulaması" Resmi Gazete'de...
- Ucuz konutta kura çekimi başlıyor
- Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları!
- Pakistan'dan Türkiye açıklaması: Her türlü girişimde bulunmaya hazırız
- 2020’de EYT çıkacak mı? EYT'de flaş açıklama...
- Özbekistan ile stratejik ortaklık derinleşiyor
- Bakanlık çalışmayı başlattı! Faizsiz fon geliyor...
- Borsa İstanbul için tarihi karar!
- 81 ilde seferberlik başlatıldı! Vatandaşa önemli çağrı...
- Nargile için önemli karar! Usul ve esaslar yeniden belirlendi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 894 TL taksitle ev imkanı… 100 bin konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihleri!
- Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?
- Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir neden öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi!
- 2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 157. bölüm full izle! EDHO 157. bölüm izle!
- Osman Kavala kimdir? Hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala kim?
- İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri: TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!
- TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri! 2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?
- TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri!
- 3600 ek gösterge için flaş açıklama! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum nedir!
- Son 16 heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?
- Milyonlarca kişinin beklediği haber! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu!