Evde bakım maaşı 19 Şubat yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) yattı mı?

19 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller 19 Şubat Çarşamba günü için araştırılıyor. Her gün yenilenen listede birçok ilden evde bakım maaşı yatırıldığı bilgisi geliyor. Şu ana kadar 35 ilde evde bakım maaşı yatırıldı. Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak evde bakım parası da zamlanmış ve 1460 TL’ye yükseltilmişti. İşte, 19 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Evde bakım maaşı yatan iller 19 Şubat Çarşamba günü için sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yattı mı sorusuna bu maaşı her ay düzenli olarak alan vatandaşlar yanıt arıyor. E-Devlet kapısı veya SMS ile sorgulanabilen evde bakım maaşları, farklı iller için farklı tarihlerde yatırılıyor. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile evde bakım aylığı ödemesi alanlar, SMS ile sorgulama yapabilir. Peki, 19 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yanıtı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLERİ! (19 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

1- Tokat

2- Aksaray

3- Amasya

4- Edirne

5- Hatay

6- Samsun

7- Antalya

8- Afyonkarahisar

9- Sakarya

10- Karabük

11- Malatya

12- Bolu