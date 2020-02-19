Evde bakım maaşı 19 Şubat yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) yattı mı?
19 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller 19 Şubat Çarşamba günü için araştırılıyor. Her gün yenilenen listede birçok ilden evde bakım maaşı yatırıldığı bilgisi geliyor. Şu ana kadar 35 ilde evde bakım maaşı yatırıldı. Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak evde bakım parası da zamlanmış ve 1460 TL’ye yükseltilmişti. İşte, 19 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi…
Evde bakım maaşı yatan iller 19 Şubat Çarşamba günü için sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yattı mı sorusuna bu maaşı her ay düzenli olarak alan vatandaşlar yanıt arıyor. E-Devlet kapısı veya SMS ile sorgulanabilen evde bakım maaşları, farklı iller için farklı tarihlerde yatırılıyor. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile evde bakım aylığı ödemesi alanlar, SMS ile sorgulama yapabilir. Peki, 19 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yanıtı…
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLERİ! (19 ŞUBAT ÇARŞAMBA)
1- Tokat
2- Aksaray
3- Amasya
4- Edirne
5- Hatay
6- Samsun
7- Antalya
8- Afyonkarahisar
9- Sakarya
10- Karabük
11- Malatya
12- Bolu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları!
- Özbekistan ile stratejik ortaklık derinleşiyor
- "İthalatta gözetim uygulaması" Resmi Gazete'de...
- Nargile için önemli karar! Usul ve esaslar yeniden belirlendi
- 81 ilde seferberlik başlatıldı! Vatandaşa önemli çağrı...
- Sıfır otomobiller kapış kapış gidiyor!
- Borsa İstanbul için tarihi karar!
- Bakanlık çalışmayı başlattı! Faizsiz fon geliyor...
- 2020’de EYT çıkacak mı? EYT'de flaş açıklama...
- Pakistan'dan Türkiye açıklaması: Her türlü girişimde bulunmaya hazırız
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı 19 Şubat yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) yattı mı?
- 894 TL taksitle ev imkanı… 100 bin konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihleri!
- Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?
- Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir neden öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi!
- 2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 157. bölüm full izle! EDHO 157. bölüm izle!
- Osman Kavala kimdir? Hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala kim?
- İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri: TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!
- TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri! 2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?
- TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri!
- 3600 ek gösterge için flaş açıklama! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum nedir!
- Son 16 heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?