19 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Evde bakım maaşı 19 Şubat yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) yattı mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.02.2020
EVDE BAKIM MAAŞI 19 ŞUBAT YATAN İLLER!

19 Şubat yatan iller hangileri? vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller 19 Şubat Çarşamba günü için araştırılıyor. Her gün yenilenen listede birçok ilden evde bakım maaşı yatırıldığı bilgisi geliyor. Şu ana kadar 35 ilde evde bakım maaşı yatırıldı. Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak evde bakım parası da zamlanmış ve 1460 TL’ye yükseltilmişti. İşte, yatan iller listesi…

yatan iller 19 Şubat Çarşamba günü için sorgulanıyor. sorusuna bu maaşı her ay düzenli olarak alan vatandaşlar yanıt arıyor. E-Devlet kapısı veya SMS ile sorgulanabilen evde bakım maaşları, farklı iller için farklı tarihlerde yatırılıyor. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile evde bakım aylığı ödemesi alanlar, SMS ile sorgulama yapabilir. Peki, 19 Şubat hangileri? İşte yanıtı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLERİ! (19 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

1- Tokat

2- Aksaray

3- Amasya

4- Edirne

5- Hatay

6- Samsun

7- Antalya

8- Afyonkarahisar

9- Sakarya

10- Karabük

11- Malatya

12- Bolu

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN