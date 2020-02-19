Son dakika: Borsa halka arz ediliyor! Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla duyurdu
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, borsanın halka arzı için tarih verdi. Atilla, "Borsanın halka arzı için yıl sonuna doğru hazır oluruz" açıklamasında bulundu. Atilla, Borsa İstanbul'un 2022-2023’te Finans Merkezi'ne taşınacağını kaydetti.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, basınla sohbet toplantısında Borsa İstanbul'da 2 sıfır atılacağını söyledi. Atilla "Mayıs'ta endeksten 2 sıfır atmaya niyetliyiz" dedi. Atilla, borsanın halka arzı için de yıl sonuna doğru hazır olunacağını belirtti. Atilla, Borsa İstanbul'un 2022-2023'te Finans Merkezi'ne taşınacağını belirtti.
Hakan Atilla'nın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:
'AÇIĞA SATIŞ YASAĞININ KALKMASI GÜNDEMİMİZDE, TAKİPTEYİZ'
Halka açıklık oranı çok düşük hisselerde düzenleme olacak
Kapalı tahtalarla ilgili bizim tarafımızda yapılacak bir şey yok
Daha fazla yerli yatırımcının gelmesi için çalışma var ancak olgunlaşmadı
Halka açıklık oranı çok düşük hisselerde düzenleme olacak
İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı.
Gelir yaratma potansiyeli olarak halka arzda cazip noktaya geliyor.
Yatırım fonlarında 3 milyon yatırımcı var.
Yeni enstrümanlar gündemde.
Pay piyasasında son dönemde yerliliğin ağırlığı var.
Borsada yüksek frekanslı işlem payı yüzde 16-17, endişe edecek bir durum yok.
Ödünç piyasasını daha aktif hale getirmek için çalışma başlattık.
'TAŞINMA 2022-23'Ü BULUR'
BIST'i Finans Merkezi'ne taşıma niyetimiz var, taşınma 2022-23'ü bulur.
Akşam seansında ortalama 200 milyon TL işlem geçiyor, gidişattan memnunuz.
Temettünün vergilendirilmesinin geliştirilmesi lazım. Ya olmamalı ya da sade olmalı.
Bitcoin'in borsada alınıp satılması yakın zamanda zor. Vadeli işlemlerde düşünülebilir. Çalışılıyor.
Borsa İstanbul'da yükselişin daha yolu var mı? Elbette var.
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