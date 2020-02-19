Pakistan'dan Türkiye ile serbest ticaret anlaşması açıklaması: Her türlü girişimde bulunmaya hazırız
Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler büyük bir ivme kazanarak sürüyor. Başkan Erdoğan'ın Pakistan'a ziyareti önemli adımları ve anlaşmaları da beraberinde getirdi. Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han başkanlığındaki heyet büyük anlaşmalara imza attılar. Bu anlaşmalar kapsamında Pakistan'dan Türkiye ile serbest ticaret anlaşması açıklaması geldi. Pakistan Ticaret, Tekstil, Sanayi ve Üretim Bakanı Abdul Razak Davud, Türkiye ile Pakistan arasındaki serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmelerinin nisan ayında Ankara'da başlamasının planlandığını bildirdi ve Türk yatırımcıların Pakistan'a gelmesi için her türlü girişimde bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.
Pakistan Ticaret, Tekstil, Sanayi ve Üretim Bakanı Abdul Razak Davud, The News gazetesine verdiği mülakatta, Pakistan'ın STA görüşmeleri hazırlıklarını gelecek ay tamamlayacağını belirterek, Türk yatırımcıların Pakistan'a gelmesi için her türlü girişimde bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.
TÜRK YATIRIMCILAR HANGİ AYRICALIKLARA SAHİP OLACAK?
Yatırımcıların Pakistan'a gelmesi, Türkiye'den ithalat yapması ve Çin ile yapılan STA'dan faydalanarak Pakistan pazarına girmeleri yönünde ikna edilmeleri için Türk yetkililerle görüştüğünü aktaran Davud, "Pakistan'la Türkiye arasındaki STA görüşmelerine nisan ayında Ankara'da başlamayı planlıyoruz. Bu süreçte Çin'le yaptığımız STA'dan faydalanmak isteyen Türk yatırımcılar, Pakistan'da ihracata yönelik yatırımlar yaptığı takdirde 10 yıl boyunca yüzde 75'e kadar gümrük vergisinden muaf olabilecek." diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ALANINDA DA YARDIMINI İSTİYORUZ"
Geçen hafta gerçekleşen 2 günlük Pakistan ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kalabalık bir iş insanı heyetinin eşlik ettiğini hatırlatan Davud, "Türk tarafı tekstil ve deri sektörü dışında özellikle Pakistan'da bilişim teknolojileri, ortaklıklar, müteahhitlik, tarım, süt ve süt ürünleri ile hizmet sektörüne yatırım yapmak üzere ilgili olduklarını gösterdi. Ancak Pakistan, Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim alanında da yardımını istiyor." dedi.
PAKİSTAN'DAN BİR HEYET TÜRKİYE'YE GELECEK
Türk yatırımcıların Pakistan'da tekstil yatırımı yapması ya da Pakistanlı şirketlerle ortaklık kurmasını arzu ettiğini belirten Davud, bir grup bürokrat ve iş insanından oluşan heyetin tekstil alanında Türkiye'de temaslarda bulunacağını bildirdi.
TÜRKİYE İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ TİCARET HEDEFİ NE?
Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmi 800 milyon dolar civarında seyrederken, Türkiye, bu rakamın gelecek 5 yılda 5 milyar dolara çıkarılmasını hedefliyor.
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