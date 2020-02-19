İkinci el araba alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, internet üzerinden ikinci el araç satımında, T.C. kimlik numarası, ekspertiz raporu ve ruhsat bilgilerinin girilmesi gibi zorunlulukların getirilmesi konusunda ilgili bakanlıklara talepte bulunduklarını ve birkaç ay içerisinde bir sonuç alınacağını söyledi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi de olan Ertemel, ikinci el araç piyasasında son dönemde görülen fiyat artışları ve internetten araç satışlarına ilişkin yapılacağı öne sürülen yeni düzenlemelere yönelik açıklamalarda bulundu.
2019 yılında sıfır araç stokunun yeterli olmaması ve o dönem faizlerin yüksek olmasından dolayı ikinci ele olan talebin ciddi derecede arttığını ve bunun da fiyatları yükselttiğini belirten Ertemel, oto kiralama şirketlerinin, bünyesindeki araçları yenilememesinin de piyasaya, ikinci el araç girmemesi bağlamında etki ettiğini söyledi.
İkinci el araç fiyatlarının ciddi derecede artmasıyla insanlarda araç alım satımına yönelik bir merak ve ilgi uyandığını ifade eden Ertemel, "Kendi müşteri portföyümüzdeki insanlar bile etraflarından araba alıp satmaya başladı. Mesleği olmadığı halde birçok insan araba alıp satıyor. Doktor, memur araba alıp satıyor. Herkes bizim işimizi yapmaya başladı. Bu da bu sefer piyasada ve fiyatlarda bir dengesizlik oluşturmaya başladı. Öyle bir pozisyona geldik ki iş çığırından çıktı." diye konuştu.
"BİR YILDA FİYATLAR YAKLAŞIK YÜZDE 60-70 CİVARINDA ARTI"
Hayrettin Ertemel, 2020 yılının mart ve nisan aylarında sıfır araç siparişlerinin gelmeye başlayacağını ve biraz da fiyatların makul seviyeye gelmesiyle ikinci elde fiyat artışlarının yavaşlayacağını söyledi.
İkinci el araçta bir yılda yüzde 60-70 civarında fiyat artışı yaşandığına dikkati çeken Ertemel, "Bu normal ve sağlıklı bir artış değil. İnternet üzerinden yapılan satışları incelediğiniz zaman bunların yüzde 63'ü bireysel satış. 5 ve üzeri ilan veren kişi sayısı da şu anda yaklaşık 200 bin. Satıcı şahıs ama 500 üzeri satış yapıyor. Esasında otomobil alıp satıyor ama ne bir vergi levhası var ne bir dükkanı var. Burada devletimiz, maliye zarar görüyor. Ayrıca, suistimallerden dolayı tüketiciler mağdur oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
"BİR YILDA 3,5 MİLYON ARAÇ KAYIT DIŞI SATILIYOR"
İMAS Başkanı Ertemel, internet üzerinden araç satışlarında ve işi otomobil olmadığı halde bir yılda çok fazla araç satanlar konusunda devletin bir düzenleme yapması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Satıcının, internet sitesi üzerinden arabasını ilana vereceği zaman T.C. kimlik numarasını da vermesini talep ediyoruz. Bu belki karşı tarafta, ekranda görünmeyebilir ama o internet sitesinde bulunmalı. Aracın ruhsatını, ekspertiz raporunu sisteme yüklesinler. Bunların hepsini sorgulamak lazım. Bu sitelerin bir datası olsun. Biz de otomobilciler olarak yetki belge numaramızı yazalım. Bir yılda 3,5 milyon araç kayıt dışı satılıyor. Devletin burada çok ciddi bir vergi kaybı var. Biz istihdam oluşturuyoruz, hepimizin bir vergi levhası var. Adamlar evlerde araçları alıp satıyorlar. Vergi yok, denetleme yok, hiçbir şey yok. Bir yıl içerisinde 2 veya 3 araç satanların hepsi maliye tarafından noterlerden bilgi istenerek denetlensin. Bunlar bu işi mi yapıyor, yoksa gerçekten kendi araçlarını mı satıyorlar, bunları öğrenmemiz lazım."
"ASLINDA BU SÜREÇ BAŞLADI"
Bu konuda ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunduklarını aktaran Ertemel, "Biz bu konularla ilgili Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Bu durumları Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaptığımız girişimlerde sürekli gündeme getiriyoruz. İnşallah en kısa sürede bunlarla da ilgili sonuç alacağız. Bunu federasyonumuz şu anda takip ediyor. Kesinlikle bununla ilgili olumlu dönüş yapılacağını düşünüyoruz. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Tahmin ediyorum birkaç ay içinde bununla ilgili bir sonuç elde edeceğiz. Aslında bu süreç başladı. Noterlere Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yazılar gidiyor. Noterlerden artık bir yıl içerisinde 2 ve ya 3'ten fazla araç alıp satanların listesini istemeye başladılar." şeklinde konuştu.
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