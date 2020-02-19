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Faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.02.2020
FAİZ KARARI NE OLDU? FAİZLER DÜŞTÜ MÜ?

Merkez Bankası açıklandı mı? ? Faizler düştü mü? Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıklıyor. Piyasalar Merkez Bankası’ndan gelecek faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası’nın faizlerde 0,50 – 0,75 puan indirime gitmesi bekleniyor. Geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren TCMB, bu yılın ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti.

Merkez Bankası ne oldu? Faizler düştü mü? Faiz kararı açıklandı mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Bugün saat 14:00'te duyurulacak karar öncesi analistler faiz indirimi kararı bekliyor. Geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren TCMB, bu yılın ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti.

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