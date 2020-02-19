Faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıklıyor. Piyasalar Merkez Bankası’ndan gelecek faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası’nın faizlerde 0,50 – 0,75 puan indirime gitmesi bekleniyor. Geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren TCMB, bu yılın ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Faiz kararı açıklandı mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Bugün saat 14:00'te duyurulacak karar öncesi analistler faiz indirimi kararı bekliyor. Geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren TCMB, bu yılın ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti.