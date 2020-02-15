18 yıl sonra cari fazlada rekor kırıldı!
Kur saldırısının ardından ekonomide dengelenmenin yaşandığı 2019'da tarihi bir performansa imza atan Türkiye, cari fazlada da rekor kırdı. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, cari işlemler hesabı 2019'da 1 milyar 674 milyon dolar fazla verdi.
Kur saldırısının ardından ekonomide dengelenmenin yaşandığı 2019'da tarihi bir performansa imza atan Türkiye, cari fazlada da rekor kırdı. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre, cari işlemler hesabı 2019'da 1 milyar 674 milyon dolar fazla verdi. Böylece 2001 yılından bu yana ilk defa ve en yüksek cari fazla verilmek suretiyle yıl tamamlandı. Türkiye aynı zamanda büyümeyle tamamlanması beklenen 2019'u cari fazla ile kapatarak, bir ezberi daha tarihe gömdü.
HEDEFLER TUTTURULDU
Yeni Ekonomi Programı'nda da 2019'da 1 milyar dolar cari fazla verilmesi hedefleniyordu. Cari fazlanın milli gelire oranı da yüzde 0.1 olan YEP hedefine uyumlu gerçekleşti. Cari işlemler hesabı Mayıs 2018'de 58 milyar dolara kadar yükseldikten sonra, hükümetin reel sektörü ve yerli üretimi destekleyen hamleleri ile 2019'un mayısından bu yana fazla vermeye başlamıştı.
MAKUL SEVİYEYE GELECEK
Yıllar sonra 2019'da cari fazla verilmesinde ithalatın yıllık yüzde 9.1 daralmasının, ihracatın yüzde 2.1 artışının ve turizm gelirindeki yüzde 17 yükselişin etkili olduğunu belirten ekonomistler, bu yıl ise büyüme patikasına girilmesiyle cari fazlanın gerileyerek makul cari açık konumuna geleceğini tahmin ediyor. YEP'de bu yıl 9.6 milyar dolarla milli gelirin 1.2'si kadar bir cari açık verilmesi hedefleniyor.
SORUN OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ
Cari işlemler hesabına ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme döneminin başarısının ortaya çıktığını kaydetti. Bakan Albayrak, "Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da cari fazlayla taçlandırdık. 'Değişim Başlıyor' sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek, ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız" değerlendirmesinde bulundu.
Sabah
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