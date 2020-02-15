Tesla, Almanya'daki fabrikası için 92 hektarlık ormanlık alanı yok edecek

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Almanya’da kurmayı planladığı yeni fabrikası için 92 hektarlık ormanlık alanı yok edecek. Tesla'nın Grünheide bölgesinde tesis kuracağı açıklanmış ve geçtiğimiz ocak ayı içerisinde Brandenburg eyaletiyle anlaşma yapılmıştı.

Brandenburg eyalet hükümetinin Sözcüsü Simon Zunke, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Tesla şirketinin dün akşam Grünheide bölgesinde tesisin yapılması planlanan alanda yer alan ormandaki ağaçları kesmeye başladığı ve bu sürecin ay sonunda tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

ONAY VERİLDİ

Brandenburg Eyaleti Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, Tesla'nın, fabrikanın inşası için henüz izin alınmamasına rağmen ağaçların kesilmesine başlanması için onay verdiği belirtildi.

Ağaçların kesilmesinin şirketin sorumluluğunda olduğu vurgulanan açıklamada, Tesla'nın tesisi kurmak için izin alamaması takdirinde bölgeyi yeniden ağaçlandırması gerektiği kaydedildi.

DAVA AÇILDI

Bu arada, bazı çevre örgütlerinin, Tesla'nın fabrikayı kurmak için henüz izin almamasına rağmen ormandaki ağaçları kesmeye başlamasına karşı Frankfurt İdari Mahkemesinde dava açtığı belirtildi.

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM…

Kasım ayında Tesla'nın Brandenburg eyaletinin Grünheide bölgesinde tesis kuracağı ifade edilmiş, ocak ayında da Brandenburg eyaletiyle anlaşmaya varılmıştı. Fabrikanın 2021'de üretime başlaması ve 10 bin kişiyi istihdam etmesi bekleniyor.