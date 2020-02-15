Faiz indirimi konutta çifte rekor getirdi!

2019'un son çeyreğinde konut sektörünü şaha kaldıran faiz indirimi hamlesi bu yılın ocak ayında da rekor getirdi. Ocak ayında toplamda ve yabancıya satışta rekor kırıldı. İpotekli satış 6.5 kat arttı.

2019'un son çeyreğinde konut sektörünü şaha kaldıran faiz indirimi hamlesi bu yılın ocak ayında da rekor getirdi. Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.8 artarak 113 bin 615 oldu. Yılın ilk ayında ilk defa 100 bin bandı aşıldı ve tüm zamanların ocak rekoru geldi.



BİR REKOR DA YABANCIDAN

Geçen ay yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.3 artarak 3 bin 907 konutla en yüksek ocak rakamı oldu. Yabancıya satışta ilk sırayı bin 875 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 762 konutla Antalya, 235 konutla Ankara, 163 konutla Bursa ve 128 konutla Yalova takip etti.







KREDİLİ SATIŞLAR 6.5 KAT ARTTI

Merkez Bankası'nın geçen yılın temmuz ayında başladığı faiz indirim süreci ile birlikte, kamu bankalarının öncülüğünde başlayan faiz indirimleri, ipotekli konut satışlarını da şaha kaldırdı. Aylık konut kredisi faiz oranının yüzde 2'lerin üstünden 0.79'a gerilemesi ve ekonomiye duyulan güvenin artması, ipotekli satışları 6.5 kat artırdı. Kredili konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 546.1 oranında artarak 42 bin 237 oldu. Peşin ya da senet gibi diğer satış türleri sonucunda ise 71 bin 378 konut el değiştirdi.

Vatandaş ocakta özellikle ikinci el konuta yatırım yaptı. İkinci el konut satışları yüzde 85.2 artış göstererek 77 bin 575 olarak gerçekleşti. İlk defa satılan konut sayısı ise ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 artarak 36 bin 40'a çıktı.



SON 10 YILIN EN İYİ BAŞLANGICI

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlarında son 10 yılın en yüksek yıl başlangıcı olduğunu vurguladı. Bu gelişmenin 2020 için olumlu sinyaller verdiğini ifade eden Durbakayım, "Geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 16 artış göstererek 36 bin adet olan ilk el satış rakamının, yılın ilk yarısında toplam satışlar içindeki payını daha da artırmasını bekliyoruz" diye konuştu.



TOPARLANMA İNŞAATA DA YANSIYOR

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, genel ekonomideki düzelmenin geçen yılın ağustos ayından beri inşaat sektöründe net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Elmas, şöyle devam etti: "Ocak ayıyla birlikte konut satışları da çok iyi bir yere geldi. Birinci el konut satışlarında ivmelenme var ama yeterli değil. Kamu bankaları birinci elde faizi 0.79'a çekmişti. Bunun etkilerini şubat ve martta fazla göreceğiz."

Sabah