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Turizm yine rekora koşuyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2020
TURİZM YİNE REKORA KOŞUYOR

bu yıl çift haneli büyüme bekleyen sektör temsilcileri, 2020'yi de rekorla kapatmayı hedefliyor. TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, " ve artı rakamlarla yıla başladı. Bu durum diğer bölgelere de yansırsa 2020 sonunda 57 milyonun üzerinde turiste ulaşırız" dedi.

Turizmde bu yıl çift haneli büyüme bekleyen sektör temsilcileri, 2020'yi de rekorla kapatmayı hedefliyor. TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, " ve artı rakamlarla yıla başladı. Bu durum diğer bölgelere de yansırsa 2020 sonunda 57 milyonun üzerinde turiste ulaşırız" dedi.

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