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Firmalardan komisyon isyanı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2020
FİRMALARDAN KOMİSYON İSYANI

Başkanı Şekib Avdagiç, ticari kredilerini düşen oranlarıyla yenilemek isteyen firmaların, özel bankaların yüzde 5'e varan erken kapama komisyonu engeliyle karşılaştığını belirtti. Özel bankaların adeta ceza anlamına gelecek komisyon oranları uyguladığını belirten Avdagiç, "Komisyona sınır çizilmeli" dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ticari kredilerini düşen oranlarıyla yenilemek isteyen firmaların, özel bankaların yüzde 5'e varan erken kapama komisyonu engeliyle karşılaştığını belirtti. Özel bankaların adeta ceza anlamına gelecek komisyon oranları uyguladığını belirten Avdagiç, "Komisyona sınır çizilmeli" dedi.

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