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İhracata dev eğitim desteği

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2020
İHRACATA DEV EĞİTİM DESTEĞİ

, 2019 yılında 77 ilde düzenlediği 94 seminerinde yaklaşık 4 bin kişiye eğitim verdi. Mevcut ihracatçıların bilgi ve deneyimlerinin artırılmasını sağlayan, henüz dışarı açılmamış işletmelere de rehber işlevi gören eğitimler, döneminde 25 bin ihracatçıya ulaştı. Bakanlık, bu yıl da 68 ilde 88 seminer düzenleyeceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 2019 yılında 77 ilde düzenlediği 94 seminerinde yaklaşık 4 bin kişiye eğitim verdi. Mevcut ihracatçıların bilgi ve deneyimlerinin artırılmasını sağlayan, henüz dışarı açılmamış işletmelere de rehber işlevi gören eğitimler, döneminde 25 bin ihracatçıya ulaştı. Bakanlık, bu yıl da 68 ilde 88 seminer düzenleyeceğini açıkladı.

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