10 Şubat 2020, Pazartesi
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İmar taslağıyla ranta geçit yok

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2020
İMAR TASLAĞIYLA RANTA GEÇİT YOK

yerel yönetimlerde devrim niteliğinde düzenlemeler içeren yasal düzenlemeyi tamamladı. Taslak, Başkan 'a sunulacak. Taslakla, yatay mimariden taviz verilmeyecek.

AK Parti yerel yönetimlerde devrim niteliğinde düzenlemeler içeren yasal düzenlemeyi tamamladı. Taslak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Taslakla, yatay mimariden taviz verilmeyecek. Rant ve kayırmacılık tarihe karışacak. Parsel bazlı tadilata son verilecek. Vatandaşlar il ve ilçelerinde yapılacak projelerde söz sahibi olacak. Plan değişikliğinde değer artışı ortaya çıkıyorsa artıştan kamu da pay alacak. Belediyeler arası gelir adaletsizliği düzenlemeler ile ortadan kaldırılacak. İlçe belediyelerinin gelirleri artırılacak.


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