İmar taslağıyla ranta geçit yok

AK Parti yerel yönetimlerde devrim niteliğinde düzenlemeler içeren yasal düzenlemeyi tamamladı. Taslak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Taslakla, yatay mimariden taviz verilmeyecek.

yerel yönetimlerde devrim niteliğinde düzenlemeler içeren yasal düzenlemeyi tamamladı. Taslak, Başkan'a sunulacak. Taslakla,taviz verilmeyecek. Rant veParsel bazlı tadilata son verilecek. Vatandaşlar il ve ilçelerinde yapılacakolacak. Plan değişikliğinde değer artışı ortaya çıkıyorsa artıştan kamu da pay alacak. Belediyeler arası gelir adaletsizliği düzenlemeler ile ortadan kaldırılacak. İlçe belediyelerinin gelirleri artırılacak.