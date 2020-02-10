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Maketten satış mercek altında

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2020
MAKETTEN SATIŞ MERCEK ALTINDA

Meclis, 'maketten konut satışı' ya da 'topraktan satış' olarak bilinen konut satışında yaşanan mağduriyetleri ve dolandırıcılık olaylarını mercek altına aldı.

Meclis, 'maketten konut satışı' ya da 'topraktan satış' olarak bilinen konut satışında yaşanan mağduriyetleri ve dolandırıcılık olaylarını mercek altına aldı. Komisyonu bünyesinde kurulan 'Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu', yaptığı ilk toplantıda Ticaret Bakanlığı yetkililerini dinledi. Yetkililer 2015 yılından bu yana 38 inşaat firmasına 128 milyon lira para cezası uygulandığını açıkladı.


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