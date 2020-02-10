Güvensiz ürünler toplatılıyor

EKONOMİ Giriş Tarihi: 10.02.2020 07:10

Aile Bakanlığı 750 işletmede, baret, toz maskesi, iş eldiveni ve ayakkabısı, halat, can yeleği, sporcu ekipmanları ve güneş gözlüğü, denetimi yaptı. Ürünlerin yüzde 20.6'sı uygunsuz çıktı. Aile Bakanlığı 750 işletmede, baret, toz maskesi, iş eldiveni ve ayakkabısı, halat, can yeleği, sporcu ekipmanları ve güneş gözlüğü, denetimi yaptı. Ürünlerin yüzde 20.6'sı uygunsuz çıktı. Uygunsuz ve güvensiz ürünleri piyasaya süren işletmelere idari para cezası uygulanırken, ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.