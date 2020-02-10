10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Güvensiz ürünler toplatılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2020
GÜVENSİZ ÜRÜNLER TOPLATILIYOR

Aile Bakanlığı 750 işletmede, baret, toz maskesi, iş eldiveni ve ayakkabısı, halat, can yeleği, sporcu ekipmanları ve güneş gözlüğü, denetimi yaptı. Ürünlerin yüzde 20.6'sı uygunsuz çıktı.

Aile Bakanlığı 750 işletmede, baret, toz maskesi, iş eldiveni ve ayakkabısı, halat, can yeleği, sporcu ekipmanları ve güneş gözlüğü, denetimi yaptı. Ürünlerin yüzde 20.6'sı uygunsuz çıktı. Uygunsuz ve güvensiz ürünleri piyasaya süren işletmelere idari para cezası uygulanırken, ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN