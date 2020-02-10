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Forslu dolandırıcılara dikkat!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2020
FORSLU DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Sanal dolandırıcılar Cumhurbaşkanlığı forsu ile inandırıcılıklarını artırmaya çalışıyor. Dolandırıcılar Cumhurbaşkanlığı forsunu kullanıp, vatandaşın kredi kartı bilgilerine göz dikti. Başkanı Koçal, ‘İlanlara itibar etmeyin’ dedi.

Tüketiciyi kandırmak isteyen sanal dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler geliştiriyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı forsunu kullanarak vatandaşı kandırmaya çalışanların olduğu ortaya çıktı. Tüketici Dernekleri Federasyonu () Başkanı Aziz Koçal, tüketiciyi istismar etmek isteyenlerin, platformlarında Cumhurbaşkanlığı forsu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumların logosunu kullanıp 'yıllık kart aidatları geri alınıyor' reklamları verdiğini belirtti.Koçal, "Tuzağa düşen tüketicilerimiz, hemen linke tıklayarak kredi kartı bilgileriyle formu dolduruyor. Bu tür reklamların ortak amacı, tüketicilerin kartı bilgilerini ele geçirmek. İtibar etmeyin" dedi. Koçal, hiçbir bankanın kredi kartı yıllık aidatını müşterilere iade etmek için sosyal medyaya reklam vermeyeceğine dikkati çekti.

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