EFT ücretlerine yeni düzenleme! EFT ücreti ne kadar oldu?
Merkez Bankası ile BDDK, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda ücretleri düşürdü. Peki, EFT ücreti ne kadar oldu? Yeni düzenlemede neler var? İşte bütün detaylar...
BDDK'dan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile Merkez Bankası'ndan "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece, BDDK ve Merkez Bankası, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda ücretleri düşürdü.
Buna göre, EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının bin TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL'yi, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL'yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL'yi geçemeyecek.
İşlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50 bin TL üzerinde olması halinde bu sınırlar sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanacak.
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