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Milyonlarca emekliye aile yardımı! İki çocuklu emekliler ne kadar yardım alacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
EMEKLİYE 405 LİRA ÇOCUK PARASI

Memurlar aile yardımını zamlı alırken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Emekliye aile yardımının gündemine taşınması bekleniyor. Peki talep hayata geçerse 2 çocuğu olanlar ne kadar ek gelire kavuşacak? maaşları ve emekliye aile yardımı ile ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

Memurların Ocak'ta maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artarken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) karara bağlanması bekleniyor.

Memurlara çalışmayan eş için ödenen aylık tutar bu ay 332 liraya çıktı.

Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 73,04, 6 yaş üstü için 36,52 liraya yükseldi.

TUTARLAR DEĞİŞTİ
Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memurun aylık aile yardımı 364,69 liradan 405,04 liraya ulaşırken, talepler hayata geçerse bu ödemeyi aynı şartlardaki de alabilecek.

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